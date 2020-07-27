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Глава Чечні Кадирова заявив, що "гідний Нобелівської премії миру", а не американських санкцій

Глава Чечні Кадирова заявив, що "гідний Нобелівської премії миру", а не американських санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Рамзан Кадиров в інтерв’ю російському федеральному телеканалу “Росія 1” назвав несправедливістю рішення США включити його до списку санкцій. За словами глави Чечні, він не порушував права людини, а боровся з міжнародним тероризмом, передає УНН.

“Де я порушив права людини? Навпаки. Ми боремося з міжнародним тероризмом, війну зупинили. Я думав, що мені Нобелівську премію дадуть, а вони мене під санкції. Несправедливо”, — заявив Кадиров.

Глава Чечні при цьому вказав, що в Афганістані військові дії тривають, загинули 2 млн осіб. “А ми, завдяки президенту Путіну, навели порядок, мирно живемо. Півтора мільйона населення відчуває себе по кайфу”, — додав Кадиров.

Глава Чечні додав, що якщо у американців немає справ, то вони можуть придумати тисячу санкцій проти нього. “Заняття у них буде”, — сказав Кадиров.

У липні держсекретар США Майк Помпео вказав, що Кадирова і його сім’ю внесли в чорний список, що означає заборону на в’їзд в США. Крім чеченського лідера відвідати Штати не зможуть його дружина Медні Кадирова і їх дочки Айшат і Хадіжат. Помпео пояснив, що у Держдепу є докази причетності Кадирова до брутальних порушень прав людини, включаючи тортури і позасудові страти, які відбулися більше десяти років тому. Главу Чечні також звинуватили в погрозах журналістам, що висвітлювали поширення коронавірусу.

У відповідь Кадиров опублікував фото з кулеметами і підписом “Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!. Пізніше він написав, що поширення санкцій на його сім’ю показує “справжнє брехливе обличчя світових інтриганів і провокаторів”. Крім того, Кадиров оголосив про введення проти Помпео всіх санкцій, які є в Чечні.

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