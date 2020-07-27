Глава Чечни Кадыров заявил, что "достоин Нобелевской премии мира", а не американских санкций

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 16565 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100545 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105429 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131820 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110039 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130389 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101904 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102546 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104388 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Глава Чечни Кадыров заявил, что "достоин Нобелевской премии мира", а не американских санкций

Глава Чечни Кадыров заявил, что "достоин Нобелевской премии мира", а не американских санкций

Киев  •  УНН

 • 21940 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Рамзан Кадыров в интервью российскому федеральному телеканалу “Россия 1” назвал несправедливостью решение США включить его в санкционный список. По словам главы Чечни, он не нарушал права человека, а боролся с международным терроризмом, передает УНН.

“Где я нарушил права человека? Наоборот. Мы боремся с международным терроризмом, войну остановили. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они меня под санкции. Несправедливо”, — заявил Кадыров.

Глава Чечни при этом указал, что в Афганистане военные действия продолжаются, погибли 2 млн человек. “А мы, благодаря президенту Путину, навели порядок, мирно живем. Полтора миллиона населения чувствует себя по кайфу”, — добавил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что если у американцев нет дел, то они могут придумать тысячу санкций против него. “Занятие у них будет”, — сказал Кадыров.

В июле госсекретарь США Майк Помпео указал, что Кадырова и его семью внесли в черный список, что означает запрет на въезд в США. Кроме чеченского лидера посетить Штаты не смогут его жена Медни Кадырова и их дочери Айшат и Хадижат. Помпео пояснил, что у Госдепа есть доказательства причастности Кадырова к грубым нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни, которые произошли более десяти лет назад. Главу Чечни также обвинили в угрозах журналистам, освещавшим распространение коронавируса.

В ответ Кадыров опубликовал фото с пулеметами и подписью “Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!”. Позже он написал, что распространение санкций на его семью показывает “истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов”. Кроме того, Кадыров объявил о введении против Помпео всех санкций, которые есть в Чечне.

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