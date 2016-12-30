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Суд в Стамбуле освободил из-под стражи писательницу Асле Эрдоган

Суд в Стамбуле освободил из-под стражи писательницу Асле Эрдоган

Киев • УНН

 • 7981 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Суд в Стамбуле в четверг, 29 декабря, распорядился освободить из-под стражи турецкую писательницу Асле Эрдоган. Писательницу освободили вместе с переводчицей Неджмие Алпай на определенных условиях, в частности, им запрещено покидать страну, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

29 декабря писательница, которая не имеет никаких родственных отношений с действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, впервые после более чем четырехмесячного заключения предстала перед судом. Ее арестовали за связи с курдской газетой Özgür Gündem. Редакцию издания закрыли в октябре этого года, обвинив в "террористической пропаганде".

А.Эрдоган и восьми другим обвиняемым обвиняют "членство в вооруженной террористической группировке". В случае доказательства вины всем грозит пожизненное заключение. Сама писательница отвергла обвинения, отметив, что единственным основанием для обвинений является наличие фамилии в выходных данных издания.

По словам А.Эрдоган, которая вышла на свободу вечером 29 декабря, она не надеялась на освобождение. Впрочем, по сообщению информагентства Dogan, освобождение из-под стражи А.Эрдоган не означает ее оправдания. Процесс продолжится 2 января 2017.

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