Суд у Стамбулі звільнив з-під варти письменницю А.Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Суд у Стамбулі в четвер, 29 грудня, розпорядився звільнити з-під варти турецьку письменницю Асле Ердоган. Письменницю звільнили разом з перекладачкою Неджміє Алпай на певних умовах, зокрема, їм заборонено залишати країну, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
29 грудня письменниця, яка не має жодних родинних стосунків із чинним президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, вперше після більш ніж чотиримісячного ув’язнення постала перед судом. Її заарештували через зв’язки з курдською газетою Özgür Gündem. Редакцію видання закрили в жовтні цього року, звинувативши в “терористичній пропаганді”.
А.Ердоган та вісьмом іншим обвинуваченим закидають “членство в озброєному терористичному угрупованні”. У разі доведення провини всім загрожує довічне ув’язнення. Сама письменниця відкинула звинувачення, зазначивши, що єдиною підставою для звинувачень є наявність її прізвища у вихідних даних видання.
За словами А.Ердоган, яка вийшла на волю увечері 29 грудня, вона не сподівалася на звільнення. Утім, за повідомленням інформагенції Dogan, звільнення з-під варти А.Ердоган не означає її виправдання. Процес продовжиться 2 січня 2017 року.