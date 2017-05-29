Суд по делу В.Януковича продолжил заседание после перерыва

Так, суд продолжил слушать дело.

Сейчас защитники объявляют свои жалобы, которые уже есть в материалах дела.

Как сообщал УНН, 29 мая суд продолжил подготовительное заседание по делу В.Януковича.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществлять специальное (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.