Суд у справі В.Януковича продовжив засідання після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва після перерви продовжив підготовче засідання за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент УНН.
Так, суд продовжив слухати справу.
Наразі захисники оголошують свої скарги, які вже є у матеріалах справи.
Як повідомляв УНН, 29 травня суд продовжив підготовче засідання у справі В.Януковича.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.