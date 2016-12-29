Суд по делу о квартире С.Лещенко перенесли на 25 января
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по квартире народного депутата Сергея Лещенко на 25 января 2017 года. Об этом сообщил журналист Евгений Солонина в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Суд по квартире Лещенко - все. Я пришел ни Лещенко, ни его адвоката. Перенесли на 25 января", - сообщил он.
Печерский районный суд 29 декабря должен был начать рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности нардепа Сергея Лещенко.
Напомним, НАПК выявило админнарушение в покупке С.Лещенко квартиры .