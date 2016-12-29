Суд у справі про квартиру С.Лещенка перенесли на 25 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо квартири народного депутата Сергія Лещенка на 25 січня 2017 року. Про це повідомив журналіст Євген Солонина у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Суд щодо квартири Лещенка - все. Не прийшов ні Лещенко, ні його адвокат. Перенесли на 25 січня", - повідомив він.
Печерський районний суд 29 грудня мав розпочати розгляд справи про притягнення до адміністративної відповідальності нардепа Сергія Лещенка.
Нагадаємо, НАЗК виявило адмінпорушення у купівлі С.Лещенком квартири.