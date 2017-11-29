Суд по делу Майдана продолжит исследовать материалы дела 4 декабря

"Судебное заседание перенесено на 4 декабря 9:00", - сказали в компании, отметив, что пока суд пришел к исследованию последнего 92 тома.

По их информации, еще осталось не исследованными несколько томов дела.

Напомним, Печерский районный суд города Киева исследовал 74 тома из 92 материалов ходатайства о заочном следствие относительно Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд восстановил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года в открытом режиме.