Суд у справі Майдану продовжить досліджувати матеріали справи 4 грудня

“Судове засідання перенесено на 4 грудня 9:00”, — сказали у компанії, зауваживши, що наразі суд дійшов до дослідження останнього 92 тому.

За їхньою інформацією, ще залишилося не дослідженими кілька томів справи.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва дослідив 74 томи із 92 матеріалів клопотання про заочне слідство щодо Януковича.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд віднов розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілів активістів Майдану в лютому 2014 року у відкритому режимі.