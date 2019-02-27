Суд по делу экс-главы Госавиаслужбы снова не состоялся

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21110 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43152 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120228 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122954 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124470 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122527 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154769 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141281 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145188 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева в среду, 27 февраля, во второй раз не провел судебное заседание по делу в отношении обвиняемого в злоупотреблении своим служебным положением бывшего председателя Государственной авиационной службы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"27 февраля 2019 года в Шевченковском районном суде города Киева назначено очередное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Госавиаслужбы, обвиняемого в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", в результате чего были отменены запланированные рейсы ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии" по маршруту "Киев-Тегеран-Киев", что нанесло ущерб авиакомпании в размере более 750 тыс. гривен. Однако указанное заседание не состоялось в связи с болезнью одного из судей коллегии", - указали в САП.

Следующее заседание запланировано на 14 марта 2019 года.

Как сообщал УНН, 12 сентября 2016 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением руководителем Госавиаслужбы, в результате чего авиакомпании ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии" был причинен ущерб в размере более 750 тыс. грн.

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