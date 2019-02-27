Суд по делу экс-главы Госавиаслужбы снова не состоялся

"27 февраля 2019 года в Шевченковском районном суде города Киева назначено очередное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Госавиаслужбы, обвиняемого в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", в результате чего были отменены запланированные рейсы ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии" по маршруту "Киев-Тегеран-Киев", что нанесло ущерб авиакомпании в размере более 750 тыс. гривен. Однако указанное заседание не состоялось в связи с болезнью одного из судей коллегии", - указали в САП.

Следующее заседание запланировано на 14 марта 2019 года.

Как сообщал УНН, 12 сентября 2016 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением руководителем Госавиаслужбы, в результате чего авиакомпании ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии" был причинен ущерб в размере более 750 тыс. грн.