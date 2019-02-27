Суд у справі екс-голови Державіаслужби знову не відбувся

"27 лютого 2019 року у Шевченківському районному суді міста Києва призначено чергове судове засідання у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Державіаслужби, обвинуваченого у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", внаслідок чого були скасовані заплановані рейси ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії" за маршрутом "Київ-Тегеран-Київ", що завдало збитків авіакомпанії у розмірі понад 750 тис. гривень. Однак вказане засідання не відбулося у зв’язку із хворобою одного з суддів колегії", - вказали у САП.

Наступне засідання заплановане на 14 березня 2019 року.

Як повідомляв УНН, 12 вересня 2016 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем керівником Державіаслужби, внаслідок чого авіакомпанії ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії" було завдано збитків у розмірі понад 750 тис. грн.