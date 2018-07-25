Суд в Сан-Франциско поддержал право носить оружие в публичных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Апелляционный суд в Сан-Франциско поддержал право на ношение оружия в публичных местах в целях самообороны. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.
Судьи 9-го окружного апелляционного суда в Сан-Франциско двумя голосами "за" при одном "против" отменили решение нижестоящего суда, который встал на сторону властей штата Гавайи, утверждающих, что вторая поправка применима только к оружию, которое хранится дома.
"Мы серьезно относимся к проблеме насилия с применением оружия, которую штат Гавайи, естественно, пытается побороть. Хорошо это или плохо, но вторая поправка защищает право на ношение огнестрельного оружия в публичных местах в целях самообороны", - написал судья Диармид О'Скэнлэн.
Напомним, в десятках американских городов прошли акции протеста под названием March For Our Lives ("Марш за наши жизни") под лозунгами необходимости ограничения оборота оружия в США, акция в Нью-Йорке стала одной из крупнейших.