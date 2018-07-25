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Суд у Сан-Франциско підтримав право носити зброю в публічних місцях

Суд у Сан-Франциско підтримав право носити зброю в публічних місцях

Київ • УНН

 • 8100 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Апеляційний суд в Сан-Франциско підтримав право на носіння зброї в публічних місцях в цілях самооборони. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.

Судді 9-го окружного апеляційного суду в Сан-Франциско двома голосами "за" при одному "проти" скасували рішення суду нижчої ланки, який підтримав позицію влади штату Гаваї, що стверджує, що друга поправка може бути застосована тільки до зброї, яка зберігається вдома.

"Ми серйозно ставимося до проблеми насильства із застосуванням зброї, яку штат Гаваї, природно, намагається побороти. Добре це чи погано, але друга поправка захищає право на носіння вогнепальної зброї в публічних місцях в цілях самооборони", - написав суддя Діармід О'Скенлен.

Нагадаємо, в десятках американських міст пройшли акції протесту під назвою March For Our Lives ("Марш за наші життя") під гаслами необхідності обмеження обігу зброї в США, акція в Нью-Йорку стала однією з найбільших.

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