Суд в РФ сегодня планирует рассмотрение дела Гриба

"Заседание назначено на 23 июля на 11:00", - отметил он.

Добавим, дело Павла Гриба передали в Северо-Кавказский окружной военный суд Российской Федерации.

Как сообщал УНН, во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинца Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи.

Напомним, 24 августа 2017 года в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб. 7 сентября 2017 года стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В России Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).