Суд в РФ сегодня планирует рассмотрение дела Гриба

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38224 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101990 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124034 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131586 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168900 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153266 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141029 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181172 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Суд в РФ сегодня планирует рассмотрение дела Гриба

Суд в РФ сегодня планирует рассмотрение дела Гриба

Киев  •  УНН

 • 7969 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Суд в Ростове-на-Дону Российской Федерации планирует начать рассмотрение дела в отношении украинца Павла Гриба 23 июля. Об этом УНН ранее сообщил отец Павла Игорь Гриб.

"Заседание назначено на 23 июля на 11:00", - отметил он.

Добавим, дело Павла Гриба передали в Северо-Кавказский окружной военный суд Российской Федерации.

Как сообщал УНН, во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинца Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи.

Напомним, 24 августа 2017 года в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб. 7 сентября 2017 года стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В России Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

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