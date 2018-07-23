Суд в РФ сегодня планирует рассмотрение дела Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Суд в Ростове-на-Дону Российской Федерации планирует начать рассмотрение дела в отношении украинца Павла Гриба 23 июля. Об этом УНН ранее сообщил отец Павла Игорь Гриб.
"Заседание назначено на 23 июля на 11:00", - отметил он.
Добавим, дело Павла Гриба передали в Северо-Кавказский окружной военный суд Российской Федерации.
Как сообщал УНН, во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинца Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи.
Напомним, 24 августа 2017 года в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб. 7 сентября 2017 года стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В России Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).