Суд у РФ сьогодні планує розгляд справи Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Суд у Ростові-на-Дону Російської Федерації планує розпочати розгляд справи стосовно українця Павла Гриба 23 липня. Про це УНН раніше повідомив батько Павла Ігор Гриб.
"Засідання призначене на 23 липня на 11:00", - зазначив він.
Додамо, справу Павла Гриба передали до Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації.
Як повідомляв УНН, під час етапування до Ростова-на-Дону на українця Павла Гриба напали інші російські в'язні та відібрали його особисті речі.
Нагадаємо, 24 серпня 2017 року в Білорусі зник 19-річний українець Павло Гриб. 7 вересня 2017 року стало відомо, що зниклий у Білорусі українець Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ. У Росії Грибу висунуто обвинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).