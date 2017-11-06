Суд в РФ проведет заседание по делу Гриба во вторник

"7 ноября 2017 года в 9:30 в Краснодарском краевом суде (г. Краснодар, ул. Красная, д. 10) состоится судебное заседание по вынесению меры пресечения содержание под стражей пленника Кремля Павла Гриб", - сообщил он.

По его словам, украинские консулы будут присутствовать на заседании.

При этом первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона проинформирует дипломатов и будет просить, чтобы были их коллеги, которые сейчас работают РФ. Она уточнила, что речь идет о европейских дипломатах.

Как сообщал УНН, Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в краснодарском СИЗО.