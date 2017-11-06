Суд у РФ проведе засідання у справі Гриба у вівторок

"7 листопада 2017 року о 9:30 в Краснодарському крайовому суді (м. Краснодар, вул. Красная, б. 10) відбудеться судове засідання по винесенню запобіжного заходу утримання під вартою бранця Кремля Павла Гриб", - повідомив він.

З його слів, українські консули будуть присутні на засіданні.

При цьому перший заступник голови ВР Ірина Геращенко заявила, що українська сторона поінформує дипломатів і буде просити, щоб були їх колеги, що зараз працюють РФ. Вона уточнила, що йдеться про європейських дипломатів.

Як повідомляв УНН, Жовтневий районний суд міста Краснодара подовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в краснодарському СІЗО.