Суд в РФ назначил к рассмотрению дело Гриба на 23 июля

"Заседание назначено на 23 июля на 11:00", - отметил он.

Напомним, дело Павла Гриба передали в Северо-Кавказский окружной военный суд Российской Федерации.

Как сообщал УНН, во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи.

7 сентября 2017 стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В России Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).