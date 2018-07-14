Суд у РФ призначив до розгляду справу Гриба на 23 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Суд у Ростові-на-Дону Російської Федерації розпочне розгляд справи стосовно українця Павла Гриба 23 липня. Про це повідомив УНН батько Павла Ігор Гриб.
"Засідання призначене на 23 липня на 11:00", - зазначив він.
Нагадаємо, справу Павла Гриба передали до Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації.
Як повідомляв УНН, під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали інші російські в'язні та відібрали його особисті речі.
7 вересня 2017 року стало відомо, що зниклий у Білорусі українець Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ. У Росії Грибу висунуто обвинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).