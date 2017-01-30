Суд в РФ объявил о принудительном приводе А.Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Суд в российском Кирове удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе оппозиционера Алексея Навального и Петра Офицерова по делу "Кировлес", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Никто из обвиняемых и адвокатов 30 января в суд Кирова не прибыл. Как заявила секретарь суда, никаких убедительных документов, объясняющих отсутствие подсудимых и защитников, предоставлено не было.
Следующее заседание по делу "Кировлес" назначено на 1 февраля.
Сам А.Навальный пока не прокомментировал решение суда о приводе. Ранее он писал о том, что судья намеренно ускоряет процесс, получая соответствующие инструкции в Москве.
В 2013 году А.Навальный и П.Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 млн рублей.
Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 г. Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение. Процесс проходит в Кирове.