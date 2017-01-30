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Суд у РФ оголосив про примусовий привід О.Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Суд у російському Кірові задовольнив клопотання сторони обвинувачення про примусовий привід опозиціонера Олексія Навального і Петра Офіцерова у справі “Кіровлісу”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Ніхто з обвинувачених і адвокатів 30 січня до суду Кірова не прибув. Як заявила секретар суду, ніяких переконливих документів, що пояснюють відсутність підсудних і захисників, надано не було.

Наступне засідання у справі “Кіровлісу” призначене на 1 лютого.

Сам О.Навальний поки що не прокоментував рішення суду про привід. Раніше він писав про те, що суддя навмисно пришвидшує процес, отримуючи відповідні інструкції в Москві.

У 2013 році О.Навальний і П.Офіцеров були засуджені до умовних термінів. За версією звинувачення, вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, що завдало збитків бюджету Кіровської області в розмірі 16 мільйонів рублів.

Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу на новий розгляд. Процес проходить у Кірові.

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