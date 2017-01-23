Суд в Москве рассмотрит продление ареста Р.Сущенко 25 января
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Лефортовский районный суд рассмотрит продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко в среду 25 января. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Суд о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко состоится 25 января в 14:00 в Лефортовском районном суде", - написал М.Фейгин.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
Как сообщал УНН, ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке.