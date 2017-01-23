Суд у Москві розгляне продовження арешту Р.Сущенку 25 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Лефортовський районний суд розгляне продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка у середу 25 січня. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
“Суд щодо продовження терміну тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка відбудеться 25 січня о 14:00 в Лефортовському районному суді”, — написав М.Фейгін.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, ГУР Міноборони офіційно підтвердило, що Р.Сущенко не служив у розвідці.