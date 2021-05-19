Суд в Харькове отложил дело переименования проспекта Жукова до 24 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Харьковский окружной административный суд перенес на 24 мая рассмотрение дела о законности решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат истца Андрей Коломийцев.
Цитата:
"Заседание перенесли на 24 мая на 14:00", - сказал адвокат.
По его словам, Харьковский горсовет на заседании суда 19 мая просил отвода судьи, однако суд не удовлетворил ходатайство.
Что было ранее
Проспект имени советского маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
Харьковский городской совет дважды - в июне 2019 года и в феврале 2020 года - голосовал за возвращение названия проспекта имени маршала Жукова.
После обеих голосований горсовета Харькова решение обжаловали в суде, и дважды суд его отменял.
В феврале этого года и Верховный Суд отклонил жалобу Харьковского городского совета в деле о первом переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова в Харькове.
В феврале 2021 года Харьковский городской совет снова возобновил название проспекта Маршала Жукова. Решение оспаривают в суде.