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Суд в Харькове отложил дело переименования проспекта Жукова до 24 мая

Киев • УНН

 • 15181 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Харьковский окружной административный суд перенес на 24 мая рассмотрение дела о законности решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат истца Андрей Коломийцев.

Суд в Харькове отложил дело переименования проспекта Жукова до 24 мая

Цитата:

"Заседание перенесли на 24 мая на 14:00", - сказал адвокат.

По его словам, Харьковский горсовет на заседании суда 19 мая просил отвода судьи, однако суд не удовлетворил ходатайство.

Что было ранее

Проспект имени советского маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Харьковский городской совет дважды - в июне 2019 года и в феврале 2020 года - голосовал за возвращение названия проспекта имени маршала Жукова.

После обеих голосований горсовета Харькова решение обжаловали в суде, и дважды суд его отменял.

В феврале этого года и Верховный Суд отклонил жалобу Харьковского городского совета в деле о первом переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова в Харькове.

В феврале 2021 года Харьковский городской совет снова возобновил название проспекта Маршала Жукова. Решение оспаривают в суде.

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