Суд у Харкові відклав справу перейменування проспекту Жукова до 24 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Харківський окружний адміністративний суд переніс на 24 травня розгляд справи щодо законності рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Маршала Жукова. Про це журналісту УНН повідомив адвокат позивача Андрій Коломійцев.
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“Засідання перенесли на 24 травня на 14:00”, — сказав адвокат.
За його словами, Харківська міськрада на засіданні суду 19 травня просила відводу судді, проте суд не задовольнив клопотання.
Що було раніше
Проспект імені радянського маршала Жукова в Харкові було перейменовано в проспект Петра Григоренка в 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
Харківська міська рада двічі - у червні 2019 і у лютому 2020 року - голосувала за повернення назви проспекту імені маршала Жукова.
Після обох голосувань міськради Харкова рішення оскаржували у суді, і двічі суд його скасовував.
У лютому цього року і Верховний Суд відхилив скаргу Харківської міської ради в справі про перше перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова в Харкові.
У лютому 2021 року Харківська міська рада знову відновила назву проспекту Маршала Жукова. Рішення оскаржують у суді.