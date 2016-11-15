Суд временно арестовал гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Черниговской области по ходатайству прокурора применен временный арест к гражданке Молдовы, которая по данным Интерпола находится в международном розыске за торговлю людьми. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Иностранную гражданку задержали во время осуществления паспортного контроля в пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговского пограничного отряда.
Временный арест применен сроком на 40 суток до поступления запроса о ее выдаче от компетентных органов иностранного государства.