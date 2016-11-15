Суд тимчасово заарештував громадянку Молдови, яку розшукує Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Чернігівщині за клопотанням прокурора застосовано тимчасовий арешт до громадянки Молдови, яка за даними Інтерполу перебуває в міжнародному розшуку за торгівлю людьми. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Іноземну громадянку затримали під час здійснення паспортного контролю в пункті пропуску “Нові Яриловичі” Чернігівського прикордонного загону.
Тимчасовий арешт застосовано строком на 40 діб до надходження запиту про її видачу від компетентних органів іноземної держави.