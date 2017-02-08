Суд сегодня продолжит рассмотрение ходатайства о продлении ареста И.Безъязыкову
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева в среду продолжит рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о продлении срока меры пресечения обвиняемому в государственной измене Ивану Безъязыкову, передает корреспондент УНН.
"В связи с окончанием рабочего времени судебное заседание откладывается на 8 февраля на 10:00", - сказал следственный судья Олег Линник.
Напомним, полковник Вооруженных сил Украины, экс-начальник разведки одного из армейских корпусов Иван Безъязыков в августе 2014 г. попал в плен в ходе АТО и перешел на сторону незаконных вооруженных формирований.
Сейчас он подозревается в совершении преступления по ст.258-3 УК - участие в террористической организации.
Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.
Однако, как сообщал УНН, защита подала апелляцию на обжалование решения об аресте, которую суд оставил без удовлетворения.