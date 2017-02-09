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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд сегодня продолжит рассмотрение апелляции на меру пресечения М.Охендовскому

Киев • УНН

 • 10362 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров САП на меру пресечения главе ЦИК Михаилу Охендовскому, передает корреспондент УНН.

Суд сегодня продолжит рассмотрение апелляции на меру пресечения М.Охендовскому

Стоит отметить, что заседание было отложено на 9 февраля в связи с тем, что в Апелляционный суд Киева до сих пор не поступили материалы из Соломенского районного суда Киева.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство о наложении ареста на все зарегистрированное имущество главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в пределах уголовного производства в отношении "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Напомним, 21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд применить к нему залог в сумме 1,29 млн грн и арестовать имущество. Также суд отказал САП в отстранении М.Охендовского от должности главы ЦИК.

Как сообщал УНН, 13 декабря детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

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