Суд сегодня продолжит рассмотрение апелляции на меру пресечения М.Охендовскому

Стоит отметить, что заседание было отложено на 9 февраля в связи с тем, что в Апелляционный суд Киева до сих пор не поступили материалы из Соломенского районного суда Киева.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство о наложении ареста на все зарегистрированное имущество главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в пределах уголовного производства в отношении "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Напомним, 21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд применить к нему залог в сумме 1,29 млн грн и арестовать имущество. Также суд отказал САП в отстранении М.Охендовского от должности главы ЦИК.

Как сообщал УНН, 13 декабря детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.