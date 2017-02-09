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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд сьогодні продовжить розгляд апеляції на запобіжний захід М.Охендовському

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва сьогодні продовжить розгляд апеляційної скарги прокурорів САП на запобіжний захід голови ЦВК Михайла Охендовського, передає кореспондент УНН.

Суд сьогодні продовжить розгляд апеляції на запобіжний захід М.Охендовському

Варто зазначити, що засідання було відкладено на 9 лютого у зв’язку з тим, що до Апеляційного суду Києва досі не надійшли матеріали з Солом'янського районного суду Києва.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про накладення арешту на все зареєстроване майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у межах кримінального провадження щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП у відстороненні М.Охендовського від посади голови ЦВК.

Як повідомляв УНН, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

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