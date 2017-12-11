Суд сегодня ожидает Авакова и Яценюка по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева сегодня планирует допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка в качестве свидетелей стороны обвинения в уголовном производстве по обвинению в государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Рассмотрение дела должно продолжиться в 14 часов, где, как ожидается, и произойдет допрос свидетелей обвинения - Авакова и Яценюка.
Отметим, что сегодня в Оболонском районном суде столицы усилены меры безопасности, также установлены металлоискатели на входе в суд.
На прошлом судебном заседании судом было удовлетворено ходатайство стороны обвинения о вызове на допрос Главы государства Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова.