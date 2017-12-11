Суд сьогодні очікує Авакова та Яценюка у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва сьогодні планує допитати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та екс-прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка як свідків сторони обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді колишнього президента Віктора Януковича. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Розгляд справи має продовжитися о 14 годині, де, як очікується, і відбудеться допит свідків обвинувачення – Авакова та Яценюка.
Зазначимо, що сьогодні в Оболонському районному суді столиці посилені заходи безпеки, також встановлені металошукачі на вході до суду.
На минулому судовому засіданні судом було задоволено клопотання сторони обвинувачення про виклик на допит Главу держави Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.