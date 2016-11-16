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Суд начал рассмотрение ходатайства ГПУ об увеличении залога для судьи ВХСУ А.Емельянова

Суд начал рассмотрение ходатайства ГПУ об увеличении залога для судьи ВХСУ А.Емельянова

Киев • УНН

 • 9128 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об увеличении размера залога для судьи Высшего хозяйственного суда Киева Артура Емельянова. Об этом сообщила следователь судья Наталья Васильева, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявляется открытым", - сказала судья.

Н.Васильева отметила, что рассматривается ходатайство ГПУ об обращении залога в доход государства и применении к подозреваемому меры пресечения в виде залога в большем размере.

27 октября судье Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн.

Вместе с мерой пресечения на А.Емельянова возложены обязанности не отлучаться за пределы Киевской области, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 18 октября сообщил, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову.

Судей ВХСУ подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

По словам Ю.Луценко, следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011- 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.

Он также отметил, что исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций.

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