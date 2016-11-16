Суд розпочав розгляд клопотання ГПУ про збільшення застави для судді ВГСУ А.Ємельянова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури про збільшення розміру застави для судді Вищого господарського суду Києва Артура Ємельянова. Про це повідомила слідчий суддя Наталя Васильєва, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошується відкритим", - сказала суддя.
Н.Васильєва зазначила, що розглядається клопотання ГПУ про звернення застави в дохід держави та застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі.
27 жовтня судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн.
Разом із запобіжним заходом на А.Ємельянова покладено обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко 18 жовтня повідомив, що Генеральна прокуратура України оголосила про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову.
Суддям ВГСУ підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.
За словами Ю.Луценка, слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.
Він також зазначив, що досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання в діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій.