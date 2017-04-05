Суд рассмотрит ходатайство о продлении отстранения полицейского С.Олийныка 11 апреля

"Обвиняемому и его защите были сегодня вручены ходатайство о применении меры пресечения (по отношению С.Олийныка - ред.) в виде личного обязательства и отстранения от должности. Суд рассмотрит эти ходатайства прокуратуры 11 апреля", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что суд сегодня не смог рассмотреть эти ходатайства, поскольку заседание было перенесено из-за пребывания одного из судей в совещательной комнате по другому делу.

Также в столичной прокуратуре отметили, что срок меры пресечения и срок отстранения от должности по С.Олийныку прошел 27 февраля этого года.

По информации пресс-службы, 31 декабря 2016 Голосеевский райсуд продлил меру пресечения и отстранения от должности в отношении обвиняемого до 27 февраля. Однако затем защита С.Олийныка обратилась в Апелляционный суд Киева с просьбой определить территориальную подсудность в рассмотрении этого дела по Киево-Святошинскому райсуду Киевской области.

Апелляционный суд, в свою очередь, направил это дело в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. И поэтому, как объяснили в прокуратуре, не было возможности рассмотреть соответствующие ходатайства о продлении меры пресечения и отстранения от должности.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 во время преследования автомобиля BMW, в котором находились четыре подростка, патрульная полиция открыла огонь. В результате обстрелов пассажир BMW, которому было 17 лет, погиб от пулевого ранения в сердце.

Полицейскому сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.2 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

22 декабря 2016 прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении С.Олийныка в Голосеевский райсуд Киева.

30 декабря 2016 Голосеевский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и отстранения от должности в 27.02.2017 и направил материалы уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд города Киева в свою очередь передал эти материалы для определения подсудности в Высший специализированный суд Украины.

Как сообщал УНН, 23 февраля Высший специализированный суд Украины определил, что районный суд будет рассматривать обвинительный акт по полицейскому Сергея Олийныку.