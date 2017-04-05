Суд розгляне клопотання про продовження відсторонення поліцейського С.Олійника 11 квітня

“Обвинуваченому та його захисту були сьогодні вручені клопотання про застосування запобіжного заходу (стосовно С.Олійника — ред.) у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення від посади. Суд розгляне ці клопотання прокуратури 11 квітня”, — повідомили у прес-службі прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що суд сьогодні не зміг розглянути ці клопотання, оскільки засідання було перенесено через перебування одного із суддів у нарадчій кімнаті у іншій справі.

Також у столичній прокуратурі зазначили, що термін запобіжного заходу та строк відсторонення від посади щодо С.Олійника минув 27 лютого цього року.

За інформацією прес-служби, 31 грудня 2016 року Голосіївський райсуд продовжив запобіжний захід та відсторонення від посади щодо обвинуваченого до 27 лютого. Однак потім захист С.Олійника звернувся до Апеляційного суду Києва з проханням визначити територіальну підсудність у розгляді цієї справи за Києво-Святошинським райсудом Київської області.

Апеляційний суд, у свою чергу, направив цю справу до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. І через це, пояснили у прокуратурі, не було змоги розглянути відповідні клопотання про продовження запобіжного заходу і відсторонення від посади.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого 2016 року під час переслідування автомобіля BMW, в якому перебували чотири підлітки, патрульна поліція відкрила вогонь. У результаті обстрілів пасажир BMW, якому було 17 років, загинув від кульового поранення у серце.

Правоохоронцю повідомлено підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

22 грудня 2016 прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно С.Олійника до Голосіївського райсуду Києва.

30 грудня 2016 Голосіївський райсуд задовольнив клопотання прокурора щодо продовження строку запобіжного заходу підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення від посади до 27.02.2017 та направив матеріали кримінального провадження в Апеляційний суд Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд міста Києва у свою чергу передав ці матеріали для визначення підсудності до Вищого спеціалізованого суду України.

Як повідомляв УНН, 23 лютого Вищий спеціалізований суд України визначив, що Голосіївський районний суд розглядатиме обвинувальний акт щодо поліцейського Сергія Олійника.