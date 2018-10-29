Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Вышинскому в среду
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Херсонский городской суд назначил рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения руководителю "РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому на 31 октября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.
По информации прокуратуры, ходатайство уже было подано в Херсонский городской суд относительно Вышинского. Заседание назначено на 31 октября.
Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене.
17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.
Экс-руководитель "РИА Новости-Украина" до сих пор находится под стражей. 6 сентября Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока его ареста до 4 ноября 2018 года.