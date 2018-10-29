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Суд розгляне клопотання про продовження арешту Вишинському у середу

Суд розгляне клопотання про продовження арешту Вишинському у середу

Київ • УНН

 • 7348 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Херсонський міський суд призначив розгляд клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу керівнику “РИА “Новости-Украина” Кирилу Вишинському на 31 жовтня. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.

За інформацією прокуратури, клопотання вже було подане до Херсонського міського суду щодо Вишинського. Засідання призначене на 31 жовтня.

Нагадаємо, Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді

17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства

Екс-керівник “РИА Новости Украина” досі перебуває під вартою. 6 вересня Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження строку його арешту до 4 листопада 2018 року. 

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