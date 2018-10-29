Суд розгляне клопотання про продовження арешту Вишинському у середу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Херсонський міський суд призначив розгляд клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу керівнику “РИА “Новости-Украина” Кирилу Вишинському на 31 жовтня. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.
За інформацією прокуратури, клопотання вже було подане до Херсонського міського суду щодо Вишинського. Засідання призначене на 31 жовтня.
Нагадаємо, Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді.
17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.
1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства.
Екс-керівник “РИА Новости Украина” досі перебуває під вартою. 6 вересня Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження строку його арешту до 4 листопада 2018 року.