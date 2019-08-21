Суд рассмотрит "газовое дело" Онищенко 22 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Соломенский районный суд города Киева проведет очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта по "газовому делу" по обвинению народного депутата Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко в четверг, 22 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"В четверг, 22 августа 2019 года, в 12:30 в помещении Соломенского районного суда города Киева состоится судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко", - сообщили в прокуратуре.
Народному депутату инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК Украины.
Финансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.
В конце июля 2018 года следствие в отношении Онищенко было завершено.