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Суд рассмотрит "газовое дело" Онищенко 22 августа

Суд рассмотрит "газовое дело" Онищенко 22 августа

Киев  •  УНН

 • 10822 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Соломенский районный суд города Киева проведет очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта по "газовому делу" по обвинению народного депутата Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко в четверг, 22 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"В четверг, 22 августа 2019 года, в 12:30 в помещении Соломенского районного суда города Киева состоится судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко", - сообщили в прокуратуре.

Народному депутату инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

Финансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В конце июля 2018 года следствие в отношении Онищенко было завершено.

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