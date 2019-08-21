Суд розгляне "газову справу" Онищенка 22 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Солом’янський районний суд міста Києва проведе чергове судове засідання з розгляду обвинувального акту у "газовій справі" за обвинуваченням народного депутата Олександра Онищенка та його фінансового директора Олени Павленко у четвер, 22 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"У четвер, 22 серпня 2019 о 12:30 у приміщенні Солом’янського районного суду міста Києва відбудеться судове засідання з розгляду обвинувального акту у так званій "газовій справі" за обвинуваченням народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора Олени Павленко", - повідомили у прокуратурі.
Народному депутату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України.
Фінансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.
Наприкінці липня 2018 року слідство стосовно Онищенка було завершено.