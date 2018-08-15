Суд 29 августа рассмотрит апелляцию ГФС на отмену Коболеву штрафа в 7 млрд грн

"Дело перенесли на 29 августа на 14:30", - сказали в пресс-службе.

Добавим, что сегодня должно было состояться первое заседание по апелляции Энергетической таможни ГФС, но оно было перенесено.

Как сообщал УНН, ГФС наложила на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

23 июля 2018 года Подольский районный суд Киева рассмотрел дело по иску Андрея Коболева к Энергетической таможне ГФС о признании противоправным и отмене постановления по делу о нарушении таможенных правил (по начислению штрафной санкции в размере 7 млрд грн) и принял решение, которым частично удовлетворил иск.

Однако, согласно административному кодексу, решение суда не вступает в законную силу, если подана апелляционная жалоба.

Впоследствии стало известно, что Энергетическая таможня ГФС подала апелляцию на решение суда, который отменил штраф Коболеву в сумме 7 млрд грн.

Также отметим, что Подольский райсуд столице 20 августа рассмотрит иск А.Коболева к Энергетической таможне ГФС, которая насчитала ему штрафные санкции в размере 1,3 млрд грн за нарушение таможенных правил.