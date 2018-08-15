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Суд 29 августа рассмотрит апелляцию ГФС на отмену Коболеву штрафа в 7 млрд грн

Киев • УНН

 • 7564 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Киевский апелляционный административный суд назначил рассмотрение апелляции Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины на решение суда об отмене штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву на 29 августа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

Суд 29 августа рассмотрит апелляцию ГФС на отмену Коболеву штрафа в 7 млрд грн

"Дело перенесли на 29 августа на 14:30", - сказали в пресс-службе.

Добавим, что сегодня должно было состояться первое заседание по апелляции Энергетической таможни ГФС, но оно было перенесено.

Как сообщал УНН, ГФС наложила на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

23 июля 2018 года Подольский районный суд Киева рассмотрел дело по иску Андрея Коболева к Энергетической таможне ГФС о признании противоправным и отмене постановления по делу о нарушении таможенных правил (по начислению штрафной санкции в размере 7 млрд грн) и принял решение, которым частично удовлетворил иск.

Однако, согласно административному кодексу, решение суда не вступает в законную силу, если подана апелляционная жалоба.

Впоследствии стало известно, что Энергетическая таможня ГФС подала апелляцию на решение суда, который отменил штраф Коболеву в сумме 7 млрд грн.

Также отметим, что Подольский райсуд столице 20 августа рассмотрит иск А.Коболева к Энергетической таможне ГФС, которая насчитала ему штрафные санкции в размере 1,3 млрд грн за нарушение таможенных правил.

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