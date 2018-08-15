Суд розгляне апеляцію ДФС на скасування 7 млрд грн штрафу Коболєву 29 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Київський апеляційний адміністративний суд призначив розгляд апеляції Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України на рішення суду про скасування штрафу голові НАК “Нафтогаз України” Андрію Коболєву на 29 серпня. Про це повідомили УНН у прес-службу суду.
“Справу перенесли на 29 серпня на 14:30”, — сказали у прес-службі.
Додамо, що сьогодні мало відбутися перше засідання за апеляцією Енергетичної митниці ДФС, але воно було перенесене.
Як повідомляв УНН, ДФС наклала на голову “Нафтогазу” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.
23 липня 2018 року Подільський районний суд м.Києва розглянув справу за позовом Андрія Коболєва до Енергетичної митниці ДФС про визнання протиправною та скасування постанови у справі про порушення митних правил (стосовно нарахування штрафної санкції у розмірі 7 млрд грн) та прийняв рішення, яким частково задовольнив позов.
Проте, відповідно до адміністративного кодексу, рішення суду не набирає законної сили, якщо подана апеляційна скарга.
Згодом стало відомо, Енергетична митниця ДФС подала апеляцію на рішення суду, який скасував штраф Коболєву у сумі 7 млрд грн.
Також зазначимо, що Подільський райсуд столиці 20 серпня розгляне позов А.Коболєва до Енергетичної митниці ДФС, яка нарахувала йому штрафні санкції у розмірі 1,3 млрд грн через порушення митних правил.