Суд будет рассматривать иск Курченко к Порошенко 29 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Печерский районный суд Киева продолжит рассмотрение иска бизнесмена Сергея Курченко к Президенту Украины Петра Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации 29 августа этого года. Об этом говорится на официальном сайте суда, передает УНН.
Сергей Курченко через своих адвокатов еще в октябре прошлого года подал иск в Печерский райсуд о защите чести, достоинства и деловой репутации против главы государства Петра Порошенко за выступление на одном из украинских телеканалов. Суд в декабре назначил дело к рассмотрению на 4 апреля этого года.
Однако, как стало известно УНН, рассмотрение этого дела несколько затягивается в суде. Следующее заседание по иску Курченко к Порошенко назначено на 17 часов 29 августа.
Напомним, 7 марта Печерский районный суд Киева разрешил осуществление специального предварительного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в создании и обеспечении деятельности преступной организации.
По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных , якобы "для нужд населения".
Отметим, что Апелляционный суд Киева и Верховный Суд отказались рассматривать жалобы защиты на решение суда первой инстанции о заочном следствии в отношении Курченко.