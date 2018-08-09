Суд розглядатиме позов Курченка до Порошенка 29 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжить розгляд позову бізнесмена Сергія Курченка до Президента України Петра Порошенка про захист честі, гідності і ділової репутації 29 серпня цього року. Про це йдеться на офіційному сайті суду, передає УНН.
Сергій Курченко через своїх адвокатів ще у жовтні минулого року подав позов до Печерського райсуду про захист честі, гідності і ділової репутації проти Глави держави Петра Порошенка за виступ на одному з українських телеканалів. Суд у грудні призначив справу до розгляду на 4 квітня цього року.
Проте, як стало відомо УНН, розгляд цієї справи дещо затягується у суді. Наступне засідання за позовом Курченка до Порошенка призначене на 17 годину 29 серпня.
Нагадаємо, 7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.
За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.
Зазначимо, що Апеляційний суд Києва і Верховний Суд відмовилися розглядати скарги захисту на рішення суду першої інстанції про заочне слідство щодо Курченка.