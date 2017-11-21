Суд продолжает изучать в закрытом режиме показания чиновников по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжает в закрытом режиме изучать видео свидетельств украинских чиновников в рамках рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщили в адвокатской компании, которая осуществляет защиту Януковича.
"Суд продолжает исследовать видеозаписи допросов в закрытом режиме. Вчера начали и сегодня продолжают исследовать допрос Арсена Авакова", - сказали в адвокатской компании.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе следственный судья Печерского райсуда Светлана Шапутько приняла решение об исследовании видео допросов украинских политиков, которые во времена Януковича были в оппозиции, в деле Майдана в закрытом режиме.
В настоящее время уже исследовано показания Арсения Яценюка, Виталия Кличко, Андрея Сенченко, Вячеслава Кириленко, Геннадия Москаля.