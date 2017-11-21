Суд продолжает изучать в закрытом режиме показания чиновников по делу Майдана

"Суд продолжает исследовать видеозаписи допросов в закрытом режиме. Вчера начали и сегодня продолжают исследовать допрос Арсена Авакова", - сказали в адвокатской компании.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе следственный судья Печерского райсуда Светлана Шапутько приняла решение об исследовании видео допросов украинских политиков, которые во времена Януковича были в оппозиции, в деле Майдана в закрытом режиме.

В настоящее время уже исследовано показания Арсения Яценюка, Виталия Кличко, Андрея Сенченко, Вячеслава Кириленко, Геннадия Москаля.