Суд продовжує вивчати в закритому режимі свідчення високопосадовців у справі Майдану

"Суд продовжує досліджувати відеозаписи допитів в закритому режимі. Вчора розпочали і сьогодні продовжують досліджувати допит Арсена Авакова", - сказали в адвокатській компанії.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні слідчий суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько ухвалила рішення про дослідження відео допитів українських політиків, які за часів В.Януковича були в опозиції, у справі Майдану в закритому режимі.

На даний час вже досліджено показання Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Андрія Сенченка, В'ячеслава Кириленка, Геннадія Москаля.