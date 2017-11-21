Суд продовжує вивчати в закритому режимі свідчення високопосадовців у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжує в закритому режимі вивчати відео свідчень українських високопосадовців в рамках розгляду клопотання Генпрокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка здійснює захист В.Януковича.
"Суд продовжує досліджувати відеозаписи допитів в закритому режимі. Вчора розпочали і сьогодні продовжують досліджувати допит Арсена Авакова", - сказали в адвокатській компанії.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні слідчий суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько ухвалила рішення про дослідження відео допитів українських політиків, які за часів В.Януковича були в опозиції, у справі Майдану в закритому режимі.
На даний час вже досліджено показання Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Андрія Сенченка, В'ячеслава Кириленка, Геннадія Москаля.