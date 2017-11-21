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Суд продовжує вивчати в закритому режимі свідчення високопосадовців у справі Майдану

Суд продовжує вивчати в закритому режимі свідчення високопосадовців у справі Майдану

Київ • УНН

 • 12517 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжує в закритому режимі вивчати відео свідчень українських високопосадовців в рамках розгляду клопотання Генпрокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка здійснює захист В.Януковича.

"Суд продовжує досліджувати відеозаписи допитів в закритому режимі. Вчора розпочали і сьогодні продовжують досліджувати допит Арсена Авакова", - сказали в адвокатській компанії.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні слідчий суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько ухвалила рішення про дослідження відео допитів українських політиків, які за часів В.Януковича були в опозиції, у справі Майдану в закритому режимі.

На даний час вже досліджено показання Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Андрія Сенченка, В'ячеслава Кириленка, Геннадія Москаля.

Українські Національні Новини

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