Суд продолжил заседание по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил заседание в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. В начале судебного заседания адвокат Игорь Ляшенко предоставил суду документ, подтверждающий прекращение им полномочий защитника, передает корреспондент УНН.
Кроме того, суд поставил на обсуждение вопросов заявленного 5 июля и не рассмотренного стороной адвокатами Виталием Сердюком и Игорем Федоренко ходатайство об отводе коллегии судей.
Адвокаты поддержали представлено ими ходатайства, отметив, что, по их мнению, "суд находится под давлением и не может беспристрастно рассматривать дело".
В свою очередь сторона обвинения высказалась против удовлетворения этого ходатайства.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Как сообщал УНН, 11 декабря районный суд Киева допросил в качестве свидетелей стороны обвинения экс-премьера Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Виктора Януковича.
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.