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Суд продовжив засідання у справі про держзраду Януковича

Суд продовжив засідання у справі про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив засідання у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. На початку судового засідання адвокат Ігор Ляшенко надав суду документ, який підтверджує припинення ним повноважень захисника, передає кореспондент УНН.

Крім того, суд поставив на обговорення питань заявленого 5 липня і не розглянутого стороною адвокатами Віталієм Сердюком та Ігорем Федоренком клопотання про відвід колегії суддів.

Адвокати підтримали подане ними клопотання, зауваживши, що, на їхню думку, “суд перебуває під тиском і не може неупереджено розглядати справу”.

У свою чергу сторона обвинувачення висловилася проти задоволення цього клопотання.

Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНН, 11 грудня Оболонський районний суд Києва допитав як свідків сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка та голову МВС Арсена Авакова у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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