Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.
Сейчас суд продолжает исследования доказательств, предоставленных стороной обвинения.
Напомним, на прошлом заседании суд исследовал фрагменты российского документального фильма "Крым. Путь на Родину", в котором президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко рассказывают об эвакуации в Россию Януковича, причины, факты и обстоятельства аннексии Крыма путем проведения так называемого референдума.
Также судом было исследовано заключение эксперта Киевского научного института судебных экспертиз о наличии в словах указанных деятелей умышленных намерений совершения преступных действиях по нарушению территориальной целостности Украины.
Кроме того, суд исследовал представление Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности ряда российских военных должностных лиц за ведение агрессивной войны против Украины.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украина и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.